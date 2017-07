Energie : Nord Stream 2 legt Teile der Ausgleichsmaßnahmen auf Eis

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Unabhängig davon prüfe Nord Stream 2, ob weitere geeignete Realmaßnahmen zur Verfügung stehen. Welche Maßnahmen dies sind ließ Nord Stream 2 offen. Das Energieministerium führte am Donnerstag die Insel Schadefähre in der Peene-Mündung als mögliches weiteres Kompensationsgebiet auf. Mit den Gebieten auf Rügen sei dies mehr Fläche als die am Ende benötigten knapp 1000 Hektar, davon 200 bis 300 Hektar Ackerflächen, hieß es aus dem Ministerium. Die Bauern auf der Insel hatten in den vergangenen Monaten scharf gegen die Nord-Stream-Pläne, der Umwandlung von Acker in Grünland, protestiert. Sie waren am Donnerstag im nicht öffentlichen Anhörungsverfahren für den Bau der 1200 Kilometer langen Pipeline gehört worden.

erstellt am 20.Jul.2017 | 17:38 Uhr