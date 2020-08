Energie : Nord Stream 2: CDU-Lokalpolitiker laden Trump nach Rügen ein

CDU-Lokalpolitiker aus Sassnitz haben US-Präsident Donald Trump auf die Insel Rügen eingeladen, um ihn für die Erdgasleitung Nord Stream 2 zu gewinnen. Der CDU-Stadtverband reagiert damit auf Sanktionsdrohungen dreier Senatoren von Trumps Republikanern gegen den Hafen in Sassnitz, sollte der länger als Basis für die Verlegung der Rohre in der Ostsee dienen. Das berichtet die Tageszeitung «Die Welt» am Samstag.

von dpa

15. August 2020, 09:49 Uhr