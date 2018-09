Bundesländer : Nord-Klimakonferenz: Pegel mahnt zu weiterem Handeln

Mecklenburg-Vorpommern ist erstmals Gastgeber der Regionalkonferenz des Bundes und der norddeutschen Länder zum Klimawandel. Dazu werden heute Vertreter der Bundesregierung, der fünf Nordländer und renommierte Klimaforscher erwartet. Sie wollen erörtern, wie die Erderwärmung gebremst werden kann und auf welche Veränderungen sich die Küstenregionen in Deutschland einstellen müssen. Schwerpunkt der Konferenz soll das Thema «Infrastruktur im Klimawandel» sein.

von dpa

26. September 2018, 13:45 Uhr

Mit höheren Dämmen an Nord- und Ostsee sowie Veränderungen im Städtebau wappnen sich die norddeutschen Länder für den Klimawandel. Sturmfluten, Starkregen und Dürre in kurzer Abfolge hätten jedem die regionalen Folgen der globalen Erwärmung vor Augen geführt. «Darauf mit der Vogel-Strauß-Methode zu reagieren, wäre höchst problematisch», sagte Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel (SPD) am Mittwoch in Schwerin auf der 5. Regionalkonferenz von Bund und Nordländern zum Klimawandel. Neben den Schutzvorkehrungen für Mensch und Natur seien jedoch auch die Bemühungen zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes unverzichtbar. Die Energiewende weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind seien daher ein wesentlicher Bestandteil des Klimaschutzes, betonte Pegel vor den rund 270 Tagungsteilnehmern. Um Akzeptanz dafür müsse beständig gerungen werden.