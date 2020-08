Gesundheit : Noch keine Tests für Reiserückkehrer in Häfen und an Grenzen

Die angekündigten Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten in den Häfen Mecklenburg-Vorpommerns und an der Grenze zu Polen finden noch nicht statt. «Testangebote in den Häfen werden nach Bedarf geschaffen, sofern Schiffe direkt aus Risikogebieten zu erwarten sind», erklärte der Sprecher des Schweriner Gesundheitsministeriums, Gunnar Bauer, am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

14. August 2020, 16:53 Uhr