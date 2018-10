Kriminalität : Noch keine Spur von Tätern nach Supermarktüberfall

Drei Tage nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Sanitz (Landkreis Rostock) sind die Täter weiter auf der Flucht. «Wir haben noch keine heiße Spur, zu der wir Angaben machen können», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Güstrow. Gesucht werden zwei muskulöse und maskierte Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren. Sie sollen am Samstagmorgen gegen 5.00 Uhr einen Mitarbeiter, der die Öffnung vorbereitete, überfallen haben.

von dpa

16. Oktober 2018, 08:42 Uhr

Sie erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Zehntausend Euro - es sollen weniger als 50 000 Euro gewesen sein - und seien in einem schon bereitgestellten Auto in Richtung Rostock geflohen. Ob sie den 39-Jährigen, der allein war, mit Waffen bedrohten, blieb unklar. Der Angestellte sei nicht ernsthaft verletzt worden. Die Täter sollen beide helle Arbeitshandschuhe getragen haben. Ein Täter sei mit blauer Fleece-Jacke, dunkelblauen Jeans und hellen Sportschuhen, der Andere mit khakifarbener Jacke mit grau-grüner Kapuze, hellblauer Jeans und Sportschuhen bekleidet gewesen sein.