International : Niederländisches Königspaar in Schwerin eingetroffen

Das niederländische Königspaar ist am Montag zu einem dreitägigen Deutschland-Besuch eingetroffen. In Schwerin wurden Willem-Alexander und Máxima vor der Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihrem Mann Stefan begrüßt. Rund 250 Schweriner hatten sich ebenfalls eingefunden.

von dpa

20. Mai 2019, 12:45 Uhr

Nach der Eintragung in das Gästebuch der Landesregierung, einem gemeinsamen Mittagessen in der Orangerie des Schlosses und der Eintragung ins Gästebuch des Landtags wird der Besuch in Rostock fortgesetzt. Im Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) soll eine Absichtserklärung für eine engere Zusammenarbeit beim Küstenschutz unterzeichnet werden. Bei einem Trade-Dinner (Handelsessen) am Abend sollen Wirtschaftskontakte vertieft werden.

Am Dienstag wird nach einem Besuch der MV-Werften und der Feldsteinscheune Bollewick (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) die Reise im Bundesland Brandenburg fortgesetzt. In Potsdam ist am Nachmittag ein Besuch des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr gemeinsam mit der niederländischen Verteidigungsministerin Ank Bijleveld und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) geplant.