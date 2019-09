Kriminalität : Nicht zugestellte Briefe in Boizenburg gefunden

von dpa

11. September 2019, 12:54 Uhr

In einem Altpapiercontainer in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Dienstag mehr als 100 nicht zugestellte Briefe gefunden worden. Ein Zeuge informierte die Beamten, die die Briefe an die Post übergaben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dem Zeugen zufolge soll eine Zustellerin die Briefe an Empfänger in der Region Boizenburg dort entsorgt haben. Die Polizei ermittelt nun nach eigenen Angaben wegen Verletzung des Postgeheimnisses.