Agrar : Nicht nur Fachkräftemangel: Ernährungswirtschaft ohne Helfer

Die Suche nach Arbeitskräften umfasst im Bereich der Ernährungswirtschaft nicht die Fachkräfte, auch Helfer werden dringend gesucht. Dies ergab eine Umfrage des Agrarmarketing-Vereins Mecklenburg-Vorpommern, deren Ergebnisse am Dienstag beim Norddeutschen Ernährungsgipfel in Warnemünde vorgestellt wurden. Es sei aber auch klar, dass die Unternehmen aus den Helfern heraus wiederum ihre Fachkräfte gewinnen können. Sollte es nicht gelingen, in ausreichendem Maße «helfende Hände» zu gewinnen, werde das weitere Wachstum begrenzt sein.

von dpa

10. April 2018, 15:22 Uhr

Problematisch sei auch die Suche nach Auszubildenden, sagte Blömer. Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft müssten die Unternehmen bei der Ansprache ebenfalls neue Wege einschlagen. «Lehrjahre sind keine Herrenjahre - das hat sich überholt», sagte Blömer. «Heute müssen wir uns bei den Auszubildenden bewerben.»