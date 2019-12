Unfälle : Nicht angeschnallt: Mann stirbt bei Autounfall

von dpa

03. Dezember 2019, 09:35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Stelle-Wittenwurth (Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht zum Dienstag ein Mann gestorben. Der 60-Jährige sei aus ungeklärten Umständen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Nach ersten Erkenntnissen war er offenbar nicht angeschnallt. Rettungskräfte versuchten den Mann zu reanimieren, doch er starb noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei auf der Fahrt aus Richtung Wesseln kommend in Richtung Neuenkirchen.