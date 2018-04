Kunst : Neustrelitzer Bildhauer-Galerie startet Saison

Mit Skulpturen zum Thema «Liebe» beginnt die Galerie in der Neustrelitzer Schlosskirche das Ausstellungsjahr 2018. Die Sonderschau «Liebesbande» besteht aus 28 Arbeiten von 18 Künstlern und wird an diesem Samstag eröffnet, wie ein Sprecher des Kuratoriums der Galerie am Donnerstag mitteilte. Dabei werde das Thema nicht allein auf Mann und Frau als Liebespaare beschränkt. Die Künstler widmeten sich auch der christlichen Nächstenliebe, elterlicher oder auch der Geschwisterliebe.

von dpa

26. April 2018, 09:24 Uhr

Zu sehen sind unter anderem Bildhauerarbeiten von Ernst Barlach, Käthe Kollwitz, Johann Gottfried Schadow, Gerhard Marcks, Fritz Cremer sowie den aus Österreich stammenden Künstlern Joannis und Annemarie Avramidis. Die Arbeiten stammen aus drei Jahrhunderten. Die Sonderschau mit vielen privaten Leihgebern wird bis 22. Juli zu sehen sein. Die Galerie in der Neustrelitzer Schlosskirche hat sich auf Bildhauerkunst spezialisiert und lockt jedes Jahre mehrere Tausend Kunstinteressierte an.