Kunst : Neustrelitz ehrt Bildhauer Avramidis mit Sonderschau

Der Wiener Bildhauer Joannis Avramidis (1922-2016) bekommt von diesem Samstag an eine Sonderausstellung in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). «Es ist die erste Schau des Bildhauers, der zu den bedeutendsten Künstlern seiner Zeit gehört, im Osten Deutschlands», sagte Kurator Raimund Hoffmann am Donnerstag in Neustrelitz. In der Galerie in der Schlosskirche werden 20 Arbeiten aus den Jahren 1954 bis 1999 zu sehen sein. Anlass ist der 95. Geburtstag, den der Bildhauer 2017 begangen hätte. Dazu laufe derzeit im Leopold-Museum Wien eine große Retrospektive.