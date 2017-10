Landtag : Neuordnung der Finanzströme zwischen Land und Kommunen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

18.Okt.2017

Der Regierungsentwurf sieht unter anderem eine höhere Beteiligung der Kommunen an den Steuereinnahmen des Landes vor. Bisher bekommen sie 34 Prozent, künftig sollen es 34,5 Prozent sein. Der Landkreistag forderte vor wenigen Tagen 36 Prozent. In der Debatte am Mittwoch verlangten auch Politiker der Opposition mehr Geld für die Kommunen.

Außerdem will die Landesregierung Kommunen mit vielen Kindern finanziell besserstellen, weil sie höhere Ausgaben haben. Reichere Städte und Gemeinden sollen mehr Geld an ärmere abgeben. Das führt zu Kritik bei erfolgreichen Kommunen. «Leistung wird bestraft», sagte der Bürgermeister von Gallin (Landkreis Ludwigslust-Parchim), Klaus-Dieter Müller, in der «Schweriner Volkszeitung» (Mittwoch). Pläne zur Erweiterung des erfolgreichen Gewerbegebietes an der A24 seien in der Gemeindevertretung abgelehnt worden. Bei zu erwartenden höheren Steuereinnahmen würde die Gemeinde doch nur bestraft. Die höheren Aufwendungen würden nicht berücksichtigt.