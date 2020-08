Nach einer muslimischen Trauerfeier am vergangenen Wochenende in Parchim ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Teilnehmer und Kontaktpersonen auf elf gestiegen. Am Freitag wurden acht positive Testergebnisse bekannt, wie der Landkreis Ludwigslust-Parchim nach Tests bei 300 Personen mitteilte.

von dpa

07. August 2020, 15:05 Uhr