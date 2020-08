Freizeit : Neun Menschen in Landesgewässern ertrunken: Starker Rückgang

In den Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns sind in den ersten sieben Monaten des Jahres deutlich weniger Menschen ertrunken als im Vorjahreszeitraum. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Stuttgart berichtete, starben bis Ende Juli neun Menschen in der Ostsee oder den Seen des Landes, im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum noch 16.

von dpa

06. August 2020, 11:10 Uhr