Schulen : Neues Schulfach Gesellschaftswissenschaften in MV ab 2022

Mecklenburg-Vorpommerns Fünft- und Sechstklässler bekommen ein neues Schulfach: Gesellschaftswissenschaften.

Schwerin | Zunächst werde es 2022 an bis zu 45 freiwilligen Modellschulen auf dem Stundenplan stehen, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Schwerin mit. In den Gesellschaftswissenschaften sollen die Fächer Geschichte, Geografie und Arbeit-Wirtschaft-Technik (AWT) vereint werden. Außerdem sollen Inhalte des Faches Sozialkunde in diesem Rahmen früher a...

