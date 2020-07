Schifffahrt : Neues Kreuzfahrtterminal in Warnemünde fast fertig

Das neue Kreuzfahrtterminal in Warnemünde, das «Warnemünde Cruise Center 8», ist bis auf einige Restarbeiten fertig. Der Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde will das rund 15 Millionen Euro teure Projekt am heutigen Donnerstag vorstellen. Baubeginn war im Herbst 2018, der Hochbau startete im November 2019, nachdem das letzte Kreuzfahrtschiff den Hafen verlassen hatte.

von dpa

02. Juli 2020, 03:03 Uhr