Polizei : Neues Gebäude für Bereitschaftspolizei übergeben

Die Bereitschaftspolizei Mecklenburg-Vorpommerns hat in Schwerin eine neue Heimstatt. Das Gebäude im Süden der Landeshauptstadt biete 112 gut ausgestattete Dienst- sowie Unterkunftsräume und gewährleiste kurze Kommunikationswege, hob Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Montag bei der Übergabe des Gebäudes hervor. Die Kosten für den Neubau beliefen sich nach seinen Angaben auf rund 12 Millionen Euro. Neben Schwerin ist die Bereitschaftspolizei in Waldeck bei Rostock und in Anklam stationiert.

von dpa

22. Juni 2020, 12:58 Uhr

Laut Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) sind Baumaßnahmen im Bereich der Polizei ein Kernstück der Staatshochbauverwaltung. Von 1991 bis 2019 seien rund 167 Millionen Euro investiert worden.

Caffier führte zudem Polizeidirektor Michael Ebert als neuen Direktor des Landesbereitschaftspolizeiamts in sein Amt ein. «Ich freue mich immer besonders, wenn es Landeskinder sind, die in Spitzenpositionen unserer Landespolizei Verantwortung übernehmen. Michael Ebert ist mit seinem Lebenslauf ein Paradebeispiel für einen möglichen Werdegang in der Polizei», erklärte Caffier. Der 50-Jährige habe 1991 seinen Dienst in der Stabshundertschaft der Bereitschaftspolizeiabteilung in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Nach einem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Güstrow habe er dann mehrere Führungsfunktionen ausgeübt.