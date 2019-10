Kabinett : Neues Finanzausgleichsgesetz: Mehr Geld, mehr Gerechtigkeit

Das Innenministerium hat ein neues Finanzausgleichsgesetz vorgelegt, das den Kommunen mehr Geld und mehr Gerechtigkeit bringen soll. Das Kabinett hat zugestimmt. Nun ist der Landtag gefragt.

von dpa

29. Oktober 2019, 16:12 Uhr

Das Kabinett hat dem Entwurf für ein neues Finanzausgleichsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern (FAG) zugestimmt. Das Gesetz soll die Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen sowie innerhalb der kommunalen Ebene neu regeln, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Das neue System solle den Kommunen mehr Gerechtigkeit bringen. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sagte, steuerstarke Kommunen müssten künftig etwas mehr als bisher an steuerschwache Kommunen abgeben.

Die Gesamtfinanzausstattung der Kommunen werde 2020 wegen des Steuerwachstums von Land und Kommunen sowie der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen um rund 352 Millionen Euro höher sein als 2019 und um 367,7 Millionen Euro höher als 2018.

Die Menschen sollen Caffier zufolge in ihrer Stadt oder in ihrem Dorf so weit wie möglich gleichwertige Leistungen von ihrer Kommune in Anspruch nehmen können. Durch eine Infrastrukturpauschale entstünden mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz insbesondere für den ländlichen Raum ganz neue Gestaltungsspielräume. Das Land unterstütze damit die Kommunen bei der Behebung von Investitionsdefiziten, sagte der Minister. Dazu stelle das Land dauerhaft 60 Millionen Euro zusätzlich bereit, für den Zeitraum 2020 bis 2022 sogar 100 Millionen. Jede Kommune erhält dadurch, unabhängig von ihrer jeweiligen Haushaltssituation, Mittel für Investitionen.

Weiterhin kündigte Caffier ein nachhaltiges Entschuldungsprogramm an. Deshalb werde es auch besondere Hilfen für arme Kommunen zum Abbau ihrer Altschulden geben. Die «Ärmsten der Armen», wie Caffier sagte, die mehrere Jahre den Haushaltsausgleich nicht erreicht hätten, könnten mit Sonderzuweisungen rechnen. Der Gesetzentwurf geht nun in den Landtag.

Die finanzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Jeannine Rösler, kritisierte: «Zwei zentrale Probleme aber löst auch dieses Gesetz nicht.» Die kommunalen Bedarfe würden weiterhin durch Landesfördertöpfe gelenkt, obwohl sich andersherum die Finanzausstattung an den Bedarfen der Kommunen ausrichten sollte. «Hier bleibt das neue Gesetz von Misstrauen gegenüber den Kommunen geprägt.» Zweitens gebe das Gesetz keine Antworten auf finanzielle Unwägbarkeiten, etwa bei der elternbeitragsfreien Kita, beim Bundesteilhabegesetz oder der Umsetzung der Inklusion.