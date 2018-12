Fischerei : Neues Boot der Fischereibehörde in Dienst gestellt

von dpa

19. Dezember 2018, 16:11 Uhr

Ivonne Backhaus, Ehefrau von Agrarminister Till Backhaus (SPD), hat am Mittwoch in Warnemünde ein neues Boot der Fischereibehörde getauft. Die «Steinbutt» ersetzt das 23 Jahre alte Vorgängerboot und soll der Fischereiaufsicht an der Küste von Rerik im Westen bis Darßer Ort im Osten dienen, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Mit ihm sollen die Mitarbeiter an jährlich rund 100 Seetagen rund 500 Kontrollen absolvieren. Ihr Fokus liege auf dem Gebiet südlich der Kadetrinne, in dem sich zeitweise Hunderte Anglerboote tummeln. Mit 0,8 Meter Tiefgang könne es aber auch im flachen Wasser operieren. Gebaut wurde das 1,53 Millionen Euro teure Wassergefährt den Angaben zufolge in Finnland.