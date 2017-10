Leute : Neues Ausstellungszentrum am Fleesensee

An der Mecklenburgischen Seenplatte wird mit Hilfe von Schauspielerin Hannelore Elsner an diesem Freitag ein neues Ausstellungszentrum eröffnet. Dabei handelt es sich um das Schloss Blücher in Göhren-Lebbin, das regelmäßig Schauplatz von «Art im Schloss» werden soll, wie eine Sprecherin der 12.18. Investment Management GmbH (Düsseldorf) am Mittwoch sagte. Als erste Künstler stellen die Malerin Enke Cäcilie Jansson und der Fotograf Dominik Elstner, Sohn der Schauspielerin, aus.