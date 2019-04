Forschung : Neuer Wissenschaftscampus in Rostock und Greifswald

von dpa

08. April 2019, 16:29 Uhr

Rostock (dpa/mv)- Rostock und Greifswald bekommen einen gemeinsamen Wissenschaftscampus. Für rund 1,1 Millionen Euro soll der «CombiCat» gegründet werden, wie das Leibniz-Institut für Katalyse (Likat) am Montag in Rostock mitteilte. Dort sollen die Wissenschaftler erforschen, wie man Chemikalien herstellen kann, ohne dabei auf fossile Ressourcen zurückgreifen zu müssen. Stattdessen sollen nachwachsende Rohstoffe verwendet werden, wie beispielsweise Abfallprodukte aus der Landwirtschaft. Damit könnten dann unter anderem medizinische Wirkstoffe produziert werden, teilte das Likat mit. Neben dem Likat seien auch das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) in Greifswald und die beiden Universitäten Rostock und Greifswald beteiligt, hieß es weiter.