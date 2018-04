Theater : Neuer Vorstand Kokert: Tanzkompanie in sicherem Fahrwasser

In die Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz soll mehr Stabilität kommen. Der bisherige Vorstandsvorsitzende der Stiftung und Geschäftsführende Direktor, Wilhelm Denne, werde sich in Zukunft auf die Geschäftsführung konzentrieren, sagte der CDU-Landes- und -Fraktionsvorsitzende im Landtag, Vincent Kokert, am Donnerstag. Er übernehme den Vorstandsvorsitz der Tanzkompanie. Der Künstlerische Leiter Lars Scheibner erhalte ab der neuen Spielzeit einen Vertrag über vier Jahre. Allen Tänzern, die bleiben wollten, werde der Vertrag für die neue Spielzeit verlängert. Allerdings wollten 3 der 14 Tänzer aus persönlichen Gründen das Haus verlassen.

von dpa

19. April 2018, 16:09 Uhr

Der Stiftungsrat, dem viel tänzerischer Sachverstand aus ganz Deutschland angehörte, werde regionaler besetzt, sagte Kokert. So würden Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt und der Neustrelitzer Bürgermeister Andreas Grund sowie der Finanzamtsleiter der mecklenburgischen Seenplatte mit ins Boot geholt.

Die Basisfinanzierung der Tanzkompanie steht Kokert zufolge bis auf 100 000 Euro pro Jahr. «Wir sind in sicherem Fahrwasser», sagte er. Gebraucht würden rund 1,25 Millionen Euro, wovon 800 000 von außen kommen müssten, der Rest werde eingespielt. 500 000 Euro gebe das Land, die drei beteiligten Kommunen steuerten 200 000 Euro bei. Um die Finanzierungslücke zu schließen, würden neue Geschäftspartner gesucht, wie die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Die Kapazitäten seitens der Tanzkompanie seien vorhanden - oft scheiterten Auftritte an zu kleinen Bühnen. Als große Baustelle für die nähere Zukunft bezeichnete Kokert das sanierungsbedürftige Tanzhaus in Neustrelitz.