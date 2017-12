Prozesse : Neuer Prozess um Betrug beim CD-Werk in Dassow

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

28.Dez.2017

Schwerin (dpa/mv) - Gut zehn Jahre nach der Pleite des CD-Werkes in Dassow (Nordwestmecklenburg) stehen von heute an drei ehemalige Geschäftsführer in Schwerin erneut vor Gericht. Nach Angaben des Landgerichts wirft die Staatsanwaltschaft den heute 68, 62 und 52 Jahre alten Männer unter anderem gemeinschaftlichen Betrug, Bankrott und Verletzung von Insolvenzantrags- und Buchführungspflicht vor. Sie sollen im Jahr 2006 durch falsche Angaben eine Fondsgesellschaft dazu gebracht haben, 15 Millionen Euro zu investieren. Innerhalb weniger Tage sollen sie das Geld aber für andere Zwecke ausgegeben haben. Die drei Angeklagten waren 2013 in einem anderen Prozess bereits wegen Kreditbetrugs verurteilt, vom Vorwurf des Subventionsbetrugs und der Steuerhinterziehung aber freigesprochen worden. Dagegen ging die Staatsanwaltschaft in Revision und bekam recht.