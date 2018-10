Landtag : Neuer Name und mehr Aufgaben für Stasi-Unterlagen-Behörde

Als Reaktion auf ein erweitertes Aufgabenspektrum erhält die Behörde der Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Namen. Die in Schwerin ansässige Einrichtung soll künftig die Bezeichnung Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur tragen. Die dazu nötige Änderung des seit 1993 gültigen Gesetzes wurde am Mittwoch zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse überwiesen.

von dpa

24. Oktober 2018, 16:31 Uhr

Mit dem neuen Gesetz wird auch die Zuordnung zum Bereich des Justizministeriums formell vollzogen. Zuvor lag die Behörde im Zuständigkeitsbereich des Bildungsministeriums. Schwerpunkt bleibe die Beratung von Opfern des SED-Unrechts. Dazu gehören Betroffene von Willkürurteilen, Zwangsausgesiedelte aus Grenzgebieten, Angehörige von Mauertoten, Zwangsdoping-Opfer oder ehemalige Heimkinder. Viele von ihnen haben Anspruch auf Rehabilitation und finanzielle Entschädigung.

Das Amt der Landesbeauftragten hat derzeit Anne Drescher inne. Der Landtag hatte die Historikerin im Juni für eine zweite fünfjährige Amtszeit gewählt. Im vergangenen Jahr hatten rund 1000 Bürger Rat bei der Behörde der Landesbeauftragten gesucht.