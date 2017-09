Schifffahrt : Neuer Liegeplatz im Rostocker Fischereihafen fertig

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 01:27 Uhr

Nach einem Jahr Bauarbeiten wird im Rostocker Fracht- und Fischereihafen am heutigen Donnerstag ein neuer Liegeplatz offiziell freigegeben. Insgesamt seien mehr als drei Millionen Euro investiert worden, hieß es. Mit einem jährlichen Güterumschlag von mehr als einer Million Tonnen zählt der Hafen zur ersten Riege der Häfen in Mecklenburg-Vorpommern. Dominiert wird der Umschlag von den Hauptgutarten Rundholz und Düngemittel. Jährlich werden durchschnittlich 550 Frachtschiffe abgefertigt. Gleichzeitig zähle der Rostocker Fracht- und Fischereihafen zu den größeren maritimen Gewerbegebieten in Mecklenburg-Vorpommern. Aktuell seien auf dem rund 60 Hektar großen Industrieareal etwa 150 Firmen angesiedelt.

