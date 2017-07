Schifffahrt : Neuer Kai im Hafen Mukran eingeweiht

Im Hafen Mukran Port auf Rügen ist am Mittwoch ein neuer Liegeplatz eingeweiht worden. Der 125 Meter lange Liegeplatz 10 soll vor allem für die Verschiffung von Offshore-Windkraftanlagen dienen, teilte Mukran Port am Mittwoch mit. Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) bezeichnete den Kai als «ein gutes Stück Zukunftssicherung». Mit ihm vergrößere der Hafen die Chancen auf neue Aufträge, insbesondere im wachsenden Markt der Offshore-Windenergie, sagte er. Der Bau hat nach Hafenangaben rund 5,1 Millionen Euro gekostet, von denen das Land 4,55 Millionen getragen habe. Pegel übergab laut Ministerium zudem einen Zuwendungsbescheid für weitere Ausbaumaßnahmen in Höhe von rund vier Millionen Euro. Unter anderem soll eine Mole neu gebaut werden, hieß es.

Mukran Port

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 13:31 Uhr