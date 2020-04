Forschung : Neuer Direktor im Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

von dpa

01. April 2020, 18:24 Uhr

Das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf hat einen neuen wissenschaftlichen Direktor. Professor Sebastian Schmidt übernahm den Leitungsposten am Mittwoch, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Der bisherige Chef Professor Roland Sauerbrey ging nach 14-jähriger Amtszeit in den Ruhestand. Schmidt stammt aus Greifswald und studierte unter anderem in Rostock Physik. Er sei der erste Direktor einer Großforschungseinrichtung in Sachsen, der in Ostdeutschland gebürtig ist, teilte das Ministerium mit. Am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf wird zu verschiedenen Zukunftsfragen in den Bereichen Energie, Materie und Gesundheit geforscht