Arbeitsmarkt : Neue Zahlen vom Arbeitsmarkt: Frühjahrsbelebung erwartet

von dpa

29. März 2019, 02:59 Uhr

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibtheute die neuen Arbeitsmarktdaten für Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Zwar hatte die Frühjahrsbelebung dank eines milden Winters in diesem Jahr schon im Februar eingesetzt, doch rechnen Fachleute für März mit einem nochmals deutlichen Beschäftigungsschub. Ende Februar waren im Nordosten 68 600 Menschen ohne Arbeit und damit fast 800 weniger als noch im Januar. Die Arbeitslosenquote betrug 8,4 Prozent. Trotz des Rückgangs verzeichnete Mecklenburg-Vorpommern im Ländervergleich erneut aber die zweitschlechteste Quote. Das ändert sich für gewöhnlich zum Sommer hin, wenn die Tourismusbranche ihre Mitarbeiterzahlen kräftig aufstockt und auch in der Landwirtschaft wieder mehr zu tun ist.