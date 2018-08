Energie : Neue Windenergie-Gebiete in Mecklenburg geplant: Kritik

von dpa

22. August 2018, 02:24 Uhr

Der Regionale Planungsverband Westmecklenburg will neue Windeignungsgebiete ausweisen. Dazu will die Verbandsversammlung am heutigen Mittwoch in Wismar einen Beschluss fassen und damit die zweite Beteiligungsrunde für die Öffentlichkeit einläuten. Rund 5800 Hektar Fläche in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim sollen Windeignungsgebiete werden. Allerdings gibt es Kritik an den Plänen. Rund 3000 überwiegend kritische Stellungnahmen sind bereits beim Planungsverband eingegangen. Für die Verbandsversammlung sind ebenfalls Anträge angekündigt, unter anderem zur Verhinderung eines Windeignungsgebietes nahe der Stadtgrenze von Ludwigslust. Das Aktionsbündnis Freier Horizont will am Tagungsort in Wismar demonstrieren.