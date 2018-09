Medizin : Neue Therapie verspricht Erleichterung für Tumorpatienten

von dpa

15. September 2018, 10:02 Uhr

Bei verschiedenen Tumortherapien kann neuen Erkenntnissen zufolge künftig auf die sehr belastende Chemotherapie verzichtet werden. «Studien weisen darauf hin, dass bei manchen Tumorarten mit einer individualisierten Therapie, also gezielten Eingriffen in den Hormonkreislauf oder die Stoffwechselprozesse der Tumorzellen, gute Ergebnisse erzielt werden können», sagte der Direktor der Klinik für Onkologie an der Universitätsmedizin Rostock, Christian Junghanß, bei einer Fachtagung in Rostock. Hintergrund sei, dass inzwischen alle Tumore molekularbiologisch charakterisiert werden und diese Daten in die Therapie und die Forschung einfließen.