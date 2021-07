Geschichte : Neue SED-Opferbeauftragte: Beratung auch im Westen nötig

Hilfe und Beratung für Opfer der DDR-Staatssicherheit sind aus Sicht der neuen Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, auch im Westen Deutschlands vonnöten.

Berlin | Millionen Menschen seien aus Ostdeutschland in den Westen gezogen, sagte sie am Donnerstag in Berlin. „Viele von denen waren auch betroffen von den Maßnahmen der Staatssicherheit, von der Willkür des Regimes.“ Es gebe aber beispielsweise keine Beratungsstellen im Westen. Es brauche daher dringend eine gesamtdeutsche Perspektive. Die frühere DDR-Opp...

