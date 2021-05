Katastrophenschutz : Neue Rettungsleitstelle für die Seenplatte

Eine neue Rettungsleitstelle der Mecklenburgischen Seenplatte soll in den nächsten Tagen ihren Betrieb aufnehmen.

Neubrandenburg | „Die neue Leitstelle war mittlerweile dringend erforderlich“, sagte der stellvertretende Landrat Thomas Müller am Montag. 21 Disponenten nehmen in der neuen Notrufzentrale bald täglich im Schnitt rund 350 Notrufe über die 112 aus dem gesamten Landkreis an. In den vergangenen Tagen wurden sie geschult und konnten sich mit der neuen Technik vertraut mac...

