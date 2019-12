Agrar : Neue Regelungen für den Schutz vor dem Wolf

von dpa

16. Dezember 2019, 06:34 Uhr

Am Montag soll die neue Wolfsrichtlinie, auf die Weidetierhalter schon lange warten, im Amtsblatt des Landes veröffentlicht werden. Sie bringt eine höhere Förderung für Tierhalter, die Schutzmaßnahmen gegen Wolfsangriffe planen, wie höhere Zäune oder Herdenschutzhunde. Bisher war nur eine Förderung bis zu 75 Prozent der Kosten möglich. Künftig sollen bis zu 100 Prozent möglich sein. Agrarminister Till Backhaus (SPD) will die «Förderrichtlinie Wolf» in seiner Jahres-Pressekonferenz (10.00 Uhr) vorstellen. Dabei soll es auch um die immer näher rückende Afrikanische Schweinepest gehen. Mehrere Fälle im westlichen Polen nahe der Grenze zu Deutschland sorgen für Unruhe.