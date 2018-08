Schifffahrt : Neue Ombudsstelle für Traditionsschifffahrt eingerichtet

Nach der Einigung auf die neue Sicherheitsverordnung für Traditionsschiffe ist nun auch die dort vereinbarte Ombudsstelle eingerichtet worden, Wie das Bundesverkehrsministerium am Mittwoch berichtete, hat die Institution ihren Sitz beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Hamburg und wird als Vermittler zwischen Betreibern und Zulassungsstelle fungieren. Dabei gehe es vor allem um die Schlichtung strittiger Punkte in der Anwendung der Sicherheitsvorschriften, die im März in Kraft getreten waren. Bei den Ombudsleuten handele es um Valerie Wilms, Verkehrsexpertin der Grünen, und den ehemaligen Präsident des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH), Peter Ehlers.

von dpa

15. August 2018, 08:42 Uhr

Seit März hätten schon mehrmals Experten-Arbeitsgruppen getagt. Bei der nächsten Sitzung Anfang September soll es um den Entwurf der Förderrichtlinie sein, mit der das Ministerium notwendige Umbauten finanziell unterstützen will. Die Details dafür würden derzeit noch erarbeitet. Früheren Informationen zufolge soll es dabei um 20 Millionen Euro gehen.