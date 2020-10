Agrar : Neue landesweite Warenbörse «Regional + Bio aus MV»

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es mit der landesweiten Warenbörse «Regional + Bio aus MV» eine neue Plattform für Produzenten und Fachkunden. Zur ersten Ausgabe am Mittwoch seien knapp 80 Produzenten mit mehr als 1000 Produkten in das Kreuzfahrtterminal in Warnemünde gekommen, berichtete die Geschäftsführerin der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft MV, Jarste Weuffen, am Mittwoch. Die Ausstellervielfalt reichte vom Kleinstbetrieb bis zum großen Unternehmen.

von dpa

07. Oktober 2020, 11:36 Uhr