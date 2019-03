Kirche : Neue Landesbischöfin der Nordkirche tritt ihr Amt an

Die neue Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, tritt heute ihr Amt an. Zum Auftakt will die 54-Jährige am Gesamtkonvent der Pröpste der Nordkirche in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) teilnehmen.

von dpa

01. April 2019, 00:17 Uhr

Die Landessynode hatte Kühnbaum-Schmidt am 27. September 2018 im Dom zu Lübeck zur Nachfolgerin von Landesbischof Gerhard Ulrich gewählt, der in den Ruhestand geht. Die Neue stammt aus dem Norden: Sie wurde 1964 in Braunschweig geboren. Vor ihrem Wechsel an die Spitze der Nordkirche war Kühnbaum-Schmidt seit 2013 Regionalbischöfin des Sprengels Meiningen-Suhl in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.