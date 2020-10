Schiffbau : Neue Korvetten für Deutsche Marine: Zweite Kiellegung

In der Peene-Werft Wolgast ist am Dienstag die achte von zehn Korvetten des Typs K130 für die Deutsche Marine auf Kiel gelegt worden. Nach Angaben der Lürssen-Gruppe, zu der die Peene-Werft gehört, werden die Schiffe von der Arbeitsgemeinschaft K130 gebaut. Ihr gehören die Marinewerften Lürssen, Thyssenkrupp Marine Systems und German Naval Yards an. Die 89-Meter-Schiffe werden in Bremen, Wolgast, Kiel und Hamburg gebaut. Die Peene-Werft fertigt die Hinterschiffe, die Vorschiffe werden von der Lürssen-Werft in Bremen beziehungsweise bei German Naval Yards in Kiel gefertigt.

von dpa

06. Oktober 2020, 12:14 Uhr