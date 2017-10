Justiz : Neue Initiative für Rehabilitierung von DDR-Heimkindern

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Voprommern schließt sich mit Berlin einer neuen Bundesratsinitiative von Thüringen und Sachsen an, welche die Rehabilitierung ehemaliger DDR-Heimkinder erleichtern soll. Die ursprüngliche Bundesratsinitiative dazu sei mit der Bundestagswahl hinfällig geworden, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Mittwoch in Schwerin. «Das Thema hat sich jedoch nicht erledigt», sagte sie.