Handel : Neue Gespräche zur Sonntagsöffnung in Ferienorten

Nach heftiger Kritik von Handel und Kommunen am Kompromiss für die künftige Sonntagsöffnung in Urlaubsorten wird wieder verhandelt. Das Wirtschaftsministerium bestätigte am Donnerstag Gespräche «mit allen Beteiligten», darunter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Der Handel monierte unter anderem, dass die Sonntagsöffnung in Schleswig-Holsteins Tourismusorten großzügiger sei.

von dpa

04. April 2019, 15:51 Uhr

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und die Gewerkschaft hatten im Januar einen Kompromiss für MV vorgestellt. Danach dürfen die Geschäfte nur noch in 72 statt bisher 79 Ferienorten sonntags öffnen. Außerdem wurde die Zahl der möglichen Sonntage von 32 auf 26 verringert. Verdi hatte gegen die alte, großzügigere Bäderregelung geklagt. Im Januar kündigte die Gewerkschaft dann an, die Klage fallen zu lassen, wenn die neue Regelung wie vereinbart in Kraft tritt.

Nach Informationen der Linken im Landtag könnten jetzt drei Ferienorte dazukommen. Die Entscheidung werde nächste Woche im Bäderbeirat getroffen, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, Henning Foerster, nach einem Auftritt Glawes im Wirtschaftsausschuss des Landtags am Donnerstag.

Ein Sprecher von Glawe betonte, es sei das Ziel, die Bäderregelung wie geplant am 15. April in Kraft zu setzen. Bis dahin gelte die bisherige Regelung weiter. Auf deren Grundlage öffneten einige Geschäfte in Ferienorten bereits nach dem 15. März. Nach dem Kompromiss vom Januar dürften sie das künftig erst einen Monat später.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Waldmüller lobte die neuen Gespräche: «Wir freuen uns, dass die Verhandlungspartner aufeinander zugehen. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen», sagte er.