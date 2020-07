Ausstellungen : Neue Ausstellung «Barlach im Alltag - Alltag bei Barlach»

Kerzenleuchter in Anlehnung an den «Schwebenden», ein Osterei mit Barlach-Porträt oder ein «Flötenbläser» aus Marzipan - derlei Andenken an Ernst Barlach (1870-1938) finden sich in der neuen Sonderausstellung der Ernst Barlach Museen Güstrow neben bedeutenden Kunstwerken des expressionistischen Bildhauers. Die Sonderausstellung «Barlach im Alltag – Alltag bei Barlach» geht von diesem Samstag an der Frage nach, welchen Einfluss alltägliche Themen auf das Werk Barlachs hatten und zugleich, welche Rolle Barlachs Kunst heute spielt, wie die Ernst Barlach Stiftung Güstrow am Freitag mitteilte.

von dpa

03. Juli 2020, 12:51 Uhr