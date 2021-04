Kommunen : Neue App und Informationsplattform für ländlichen Raum

Die digitale Vernetzung der ländlichen Räume in Mecklenburg-Vorpommern soll vorankommen.

Schwerin | Am Mittwoch sollen zwei kostenfreie Anwendungen, die App DorfFunk und die Informationsplattform MVNews, landesweit freigeschaltet werden, wie das Agrarministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte. Die Anwendungen der „Digitalen Dörfer“ werden bereits in Grambow, Hohenkirchen und in der Region des Biosphärenreservates Elbe-Schaalsee erprobt. Sie waren...

