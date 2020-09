Gesundheit : Neue App: Digitale Gesundheitsförderung für Auszubildende

Bewegung statt Frust: Im Bezirk der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Rostock hat am Montag ein Projekt zur Gesundheitsförderung von Auszubildenden begonnen. Mit der App DigiMoveMe gebe es Bewegung statt Frust, Brain- statt Fastfood und Prävention statt Verschleiß - direkt aufs Handy, sagte Ralf Hermes vom Vorstand der Krankenkasse IKK Nord in Rostock.

von dpa

28. September 2020, 12:49 Uhr