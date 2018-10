Kommunen : Neubrandenburgs OB Silvio Witt zieht «Halbzeitbilanz»

Der parteilose Oberbürgermeister von Neubrandenburg, Silvio Witt, will heute seine erste «Halbzeitbilanz» ziehen. Nach dreieinhalb Jahren sei es Zeit, auf Erreichtes zurückzublicken und einen Ausblick auf weitere Vorhaben zu geben, erklärte der 40-Jährige. Unter Witts Führung wurde unter anderem ein Finanzkonzept verabschiedet, wonach Neubrandenburg mit Millionenhilfe des Landes innerhalb weniger Jahre frei von Altschulden sein soll. Zudem wächst die Zahl der Bewohner entgegen früheren Prognosen seit drei Jahren.

von dpa

25. Oktober 2018, 03:17 Uhr

Hauptgrund ist der Zuzug von mehreren Tausend Menschen im Jahr, darunter viele Leute aus Dörfern im Umland sowie Migranten. Witt wurde 2015 mit fast 70 Prozent der Stimmen in einer Stichwahl für sieben Jahre zum Oberbürgermeister in Neubrandenburg gewählt. Er sieht in der Wirtschaftskraft einen Grund für den Zuzug. Statistisch habe Neubrandenburg vor Schwerin und Rostock mit etwa 873 Euro die höchste Steuerkraft pro Einwohner. Zudem hatte Witt 2015 dazu aufgerufen, den Strom der Flüchtlinge als Chance zu begreifen.