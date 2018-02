Leichtathletik : Neubrandenburger Kugelstoßer bekommt nachträglich WM-Silber

Acht Jahre nach der Hallen-Weltmeisterschaft in Doha/Katar bekommt der damals drittplatzierte Kugelstoßer Ralf Bartels nachträglich die Silbermedaille überreicht. Der heute 40 Jahre alte Neubrandenburger rückt für den Weißrussen Andrej Michnewitsch nach, der wegen Dopings disqualifiziert wurde und sein WM-Silber damit eingebüßt hat.

von dpa

27. Februar 2018, 16:13 Uhr

Bartels werde die Plakette am Freitagnachmittag bei der Hallen-WM der Leichtathleten in Birmingham persönlich entgegen nehmen, teilte der Weltverband IAAF am Dienstag mit. Zur Zeremonie gehört das Hissen der Flagge und das Spielen der Nationalhymne.

Neben Bartels, Kugelstoß-Europameister von 2006, werden in der Arena Birmingham fünf weitere Athleten nachträglich ihre Medaillen erhalten. Einige andere können nicht nach England kommen; die IAAF will deshalb mit den nationalen Verbänden eine passende Gelegenheit für die nachträglichen Edelmetall-Ehrungen finden.