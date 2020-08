Die in Neubrandenburg ansässige Brennstoffzellenfirma Sunfire Fuel Cells GmbH arbeitet mit norwegischen Partnern an der Entwicklung von synthetischem Flugzeugbenzin. Damit soll die Luftfahrt klimafreundlicher werden, wie Geschäftsführer Matthias Boltze am Montag bei einem Besuch von Landesverkehrsminister Christian Pegel (SPD) sagte.

von dpa

24. August 2020, 17:12 Uhr