Kommunen : Neubrandenburg will geschlossenes Gefängnis haben

Die Stadt Neubrandenburg will die alte Justizvollzugsanstalt vom Land Mecklenburg-Vorpommern übernehmen und das Gelände für Wohnzwecke herrichten. Es gebe aber noch keine verbindliche Bauplanung für den Standort am Lindenberg im Süden der Stadt, wie ein Stadtsprecher am Mittwoch sagte. Zudem stünden Teile des früheren Staatssicherheitsgeländes - wie eine alte Mauer und ein Wachturm - unter Denkmalschutz. Das Justizministerium hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass das Gefängnis zum 31. Dezember 2018 geschlossen wird, um die anderen Haftanstalten angesichts sinkender Häftlingszahlen besser auszulasten.