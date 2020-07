Kultur : Neubrandenburg öffnet Häuser für Kulturveranstaltungen

Die Stadt Neubrandenburg will als erste größere Kommune im Nordosten wieder Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen zulassen. Unter dem Motto «Unsere Stadt, unsere Künstler» sollen im September heimische Musiker und Kulturschaffende in der Konzertkirche und im Haus der Kultur und Bildung (HKB) auftreten, wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Montag ankündigte. «Wenn man sich an gewisse Regeln hält, soll auch wieder etwas möglich sein.» Die Kultur habe eine wichtige Funktion für viele Wirtschaftsbereiche. Seit dem Stopp durch die Corona-Pandemie hätten rund 100 Veranstaltungen ausfallen müssen», erklärte die Geschäftsführerin der kommunalen Tochterfirma VZN, Barbara Schimberg. Die Veranstaltungsbranche «liegt am Boden.»

von dpa

27. Juli 2020, 12:53 Uhr