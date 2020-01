Kunst : Neubrandenburg legt im Rathaus überklebte DDR-Kunst frei

von dpa

30. Januar 2020, 15:55 Uhr

In der Ex-DDR-Bezirksstadt Neubrandenburg hat eine neue Etappe im Umgang mit DDR-Kunst begonnen. Eine Restauratorin begann am Donnerstag im Rathaus mit der Freilegung des zweiteiligen Bildes «Kampf und Sieg der Arbeiterklasse» von Wolfram Schubert, das vor 29 Jahren überklebt worden war. «Wir können heute viel offensiver mit solcher Kunst umgehen, als gleich nach der Wende», sagte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). Schubert hatte das Werk 1969 für den damaligen Rat des Bezirks geschaffen. «Heute würde ich das so nicht mehr malen», sagte der 93-Jährige. «Wir haben uns ja alle ein bisschen benutzt gefühlt.» Schubert war Vorsitzender des Bezirksverbands Bildender Künstler in Neubrandenburg und einer der einflussreichsten Künstler der DDR.