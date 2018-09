Gesundheit : Neubau psychiatrischer Tagesklinik in Wolgast eröffnet

von dpa

06. September 2018, 10:46 Uhr

In Wolgast ist der 1,8 Millionen Euro teure Neubau der Psychiatrische Tagesklinik am Donnerstag eröffnet worden. Die Klinik ist eine Abteilung der Evangelischen Krankenhaus Bethanien GmbH Greifswald und gehört zur Johanna-Odebrecht-Stiftung, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. «Tagesklinische Angebote sind für Patienten eine wichtige Stütze zur Stabilisierung in Lebenskrisen und Stärkung der Selbstständigkeit», sagte Minister Harry Glawe (CDU). Dies sei eine sinnvolle Ergänzung zum stationären Behandlungsangebot für psychisch kranke und beeinträchtigte Menschen, die nicht oder nicht mehr einer vollstationären Behandlung bedürfen, für die jedoch rein ambulante Maßnahmen als Krisenintervention nicht ausreichend sind. Bisher war die Tagesklinik in einem Gebäude aus den 1920er Jahren untergebracht.