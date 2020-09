Bei einer bundesweiten Razzia rund um den Missbrauchsfall Bergisch Gladbach hat die Polizei nach Informationen des NDR am Dienstag auch drei Objekte in Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Die Polizei in Köln wollte dies am Mittwoch wegen der laufenden Ermittlungen zunächst weder bestätigen noch dementieren.

von dpa

02. September 2020, 17:40 Uhr